Il DG Domenico Fagnano lascia il Campobasso Calcio

Dopo due splendidi anni trascorsi insieme, il Direttore Generale Domenico Fagnano saluta il Campobasso Calcio.

“Due anni in cui ho potuto apprezzare la dedizione di tutti nel rispondere alle molteplici esigenze ed emergenze. Tutti sempre disponibili nel confronto rispettoso, amichevole delle opinioni e nella consapevolezza delle scelte giuste per la nostra società” racconta Fagnano in un comunicato stampa.

“Andare via non è mai semplice, ma sono stati due anni di grande impegno e ora sento il bisogno di riposarmi. Consola la consapevolezza di aver dato tanto e, soprattutto, di aver raggiunto l’obiettivo sportivo prefissato. Un grazie di cuore a tutti – continua Fagnano- proprietà, dirigenti, staff tecnico, giocatori e dipendenti, ma anche a tutti coloro che ci hanno sostenuto: organi di stampa, istituzioni, Regione, Comune e sponsor. Un saluto e un ringraziamento particolare è per i tifosi che ci hanno sorretto in ogni istante con il loro entusiasmo. Vado via – conclude l’ex DG Fagnano- portando con me ricordi bellissimi e augurando un futuro sempre più roseo alla nostra amata città e a questa splendida squadra che è il Campobasso Calcio”.