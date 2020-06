Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, a Isernia. Dopo l’incontro col sindaco a Palazzo San Francesco, Florenzano si è recato al Veneziale per visitare la struttura ospedaliera, garantendo un nuovo piano per la sicurezza dopo i recenti episodi di cronaca che hanno visto l’aggressione di un medico in corsia.

