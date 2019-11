Il decalogo del buon collega

di Luigi Castellitto



Dimostrarsi un buon collega di lavoro è un grandissimo regalo da fare e ricevere.

Se al fianco si ha qualcuno su cui poter contare e in grado di rendere più piacevole la quotidianità, sarà tutto più facile. Ovviamente ci sono numerose variabili, ma questa è senz’altro una di grande peso.

Tutti vorremmo il collega di lavoro ideale, ma una domanda che si può porre è se anche noi siamo in grado di mostrare questa virtù. Il dizionario dice che un collega è chiunque sia disposto “ad accompagnare” l’altra persona, e accompagnare significa essere presenti, attenti e disposti a esercitare una positiva influenza.

Questi sono gli effetti, ma quali sono le caratteristiche che rendono un collega tale?

Suggeriamone alcune.

Rispetto. Un buon collega di lavoro è quello che sa rispettare gli altri, apprezzarli per come sono, accettando le differenze con naturalezza e senza il desiderio di annientarle. Considerazione e gentilezza sono necessari.

Condividere le risorse disponibili. Non è raro che sul posto di lavoro si debbano condividere risorse di diverso tipo, e la cosa è spesso frutto di conflitto. L’ideale è creare determinati meccanismi affinché tutti possano sfruttare queste risorse.

Offrire consigli, se richiesti. A tutti capita di chiedere aiuto agli altri, per completare un compito, per risolvere un problema. Essere un buon collega significa offrire consigli, quando richiesto. Non si tratta certo di svolgere lavori che spetterebbero all’altra persona, ma d’integrare quegli elementi, strumenti e concetti che l’altro non possiede.

Saper ascoltare. Saper ascoltare è un compito attivo, che richiede di prestare attenzione a quello che viene raccontato (secondo i criteri altrui e valutando in giusta misura), unendolo alle informazioni già in possesso. È generale buona comunicazione.

Dare il proprio sostegno. Non è facile uscire da soli da una brutta giornata o da un brutto periodo. In questi momenti il sostegno di un collega è una vera benedizione. Questo non significa trasformarsi nello psicoterapeuta dell’altra persona, bensì comprendere la situazione, rimanere in silenzio se è irritata oppure offrire una parola di conforto se giù di morale.

Ricorrere al dialogo. Il dialogo è la via maestra per risolvere qualsiasi conflitto possa presentarsi. Si tratta di un’abilità essenziale quando è in ballo lavoro di squadra. Non fa bene tacere se qualcosa infastidisce, ma non va nemmeno bene trasformarlo in un problema di immani proporzioni. Esprimersi serenamente è la chiave.

Imparare da chi ne sa di più. Per molte persone è fastidioso scoprire che un collega ne sa più, e questo è un atteggiamento non intelligente. La cosa più ragionevole è aprire la mente per imparare.

Cooperare invece di competere. Cooperare significa fare lavoro di squadra, contribuire con il meglio delle proprie conoscenze per raggiungere un obiettivo comune. Competere, al contrario, significa concentrarsi su obiettivi individuali allo scopo di stare al di sopra degli altri.

Riconoscere i successi altrui. Una persona insicura o con bassa autostima avrà difficoltà a riconoscere i successi di un suo pari, ma un buon collega di lavoro è anche colui che è capace di valorizzare le conquiste altrui e di dare esse il giusto riconoscimento.

Accettare gli errori altrui con maturità. Ovviamente tutti sbagliano, sia nella vita privata che sul lavoro. Un cattivo collega di lavoro approfitterà degli errori per prendersi gioco degli altri; al contrario, un buon collega comprenderà che è normale che si commettano degli sbagli e offrirà la propria collaborazione per porre rimedio.