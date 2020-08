Il “dark side” dei social, quando la finzione supera la realtà… e uccide il business

«Da imprenditore hai mai pensato di aprire un stupendo negozio nel centro di Campobasso o Termoli, dotato di ampia vetrina e luci di impatto ma lasciarlo, di fatto, inaccessibile ai tuoi clienti? Non penso proprio. La stessa cosa avviene quando si comprano fan e follower finti per le proprie pagine aziendali». Parola di Giovanni Perilli, giornalista, ufficio stampa ad oggi Funnel Social Manager e CEO di un’agenzia specializzata nella creazione e gestione di ecosistemi di Funnel Marketing che consolidano la presenza delle aziende sul mercato e online, che ha accettato di rispondere alle nostre domande nell’intervista che trovate in alto.

Sotto la lente è andato a finire il “dark side” dei social, il lato “oscuro” di Facebook e Instagram: l’acquisto di follower e interazioni false.

Il caso è esploso di recente, trattato a livello nazionale in una puntata de Le Iene, la nota trasmissione di Italia 1 che ha scoperchiato il “vaso di Pandora” di un pratica abusata non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale: acquistare fan e follower finti, quindi non persone in carne e ossa, per le pagine aziendali.

Alzi la mano chi, incappando sulla pagina di un personaggio famoso, di un’azienda o di un qualsiasi ente non ha “strabuzzato gli occhi” nel vedere migliaia di follower. “Chissà quale ritorno in termini economici”, avrà pensato più di qualcuno… Basta, però, una attenta disamina fatta da chi “il settore lo conosce” per scoprire che in realtà dietro a quei numeri “gonfiati” c’era il “nulla cosmico”.

Sì perché acquistare follower e interazioni (la possibilità per gli utenti di Facebook e Instagram di commentare, condividere o lasciare un like o cuoricino a singoli post) non fa altro che gettare fumo negli occhi e far pensare ad una popolarità che, in realtà, non c’è.

Un “mondo oscuro” e di pura finzione nel quale l’imprenditore può facilmente cadere se “spinto” da “sedicenti professionisti” pronti a vendere “numeri di finzione” che, però, non si tramutano in vendite reali perché «posso avere mille like in più mille fan in più ma se non sono reali ho ugualmente zero clienti».

GUARDA L’INTERVISTA IN ALTO