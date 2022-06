Il Cus Molise alla Giornata Nazionale dello Sport (foto)

Cus Molise protagonista nella Giornata Nazionale dello Sport, organizzata dal Coni. Il centro universitario sportivo è stato in prima linea con i suoi atleti in un evento che ha calamitato l’attenzione di appassionati e curiosi nonostante il grande caldo. Il distretto militare ha fatto da teatro alle esibizioni di Karate (con l’istruttrice Lisa Sandonnini), kung fu (con Alfonso Barbarisi), pugilato e kick boxing dei maestri (Pisapia e Astorri), rugby con Giuseppe Valente e Giulia Gaeta. Ma il Cus Molise ha messo in bella mostra anche i giovani allievi di pattinaggio del Cus Molise Skating Campobasso e del Cus Molise Skating Riccia con il maestro Simiele sempre attento alla promozione dello sport sul territorio e pronto a scommettere sulle qualità dei suoi ragazzi. Non sono mancati, poi, volley (con la coppia Santucci-Sulmona a guidare il gruppo), calcio (con Manuel di Palma e Andrea Tammaro) e basket (sotto l’instancabile regia di Mario Greco). Una mattinata di divertimento e grande spettacolo al centro della città in un evento di grande spessore sul quale c’è la firma del Coni territoriale presieduto da Vincenzo D’Angelo.

