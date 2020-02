“Il cuore grande di Scorrano”, 11 anni senza il Capitano

Era una domenica di febbraio. Fredda, non come i giorni che stiamo vivendo. Il Campobasso giocava in casa e proprio allo stadio arrivò la notizia che lasciò tutti attoniti. Michele Scorrano, non un capitano, ma il Capitano, se n’era andato. Così, all’improvviso. E la sua mancanza in questi anni si è fatta sentire. E tanto. E oggi, in occasione degli undici anni dalla sua scomparsa, vogliamo ricordare Michele Scorrano con il coro che la Curva, che porta il suo nome, gli ha dedicato (IL VIDEO IN ALTO).

Foto Ss Campobasso Calcio