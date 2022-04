Il cuore grande del Cus Molise: consegnati i beni alimentari per gli ucraini presenti in regione

Il Cus Molise e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta sezione di Campobasso al fianco delle persone ucraine presenti sul territorio molisano. Il Centro Universitario del Molise, alla presenza del segretario generale Aurelio Caprara, ha consegnato ai rappresentanti della sezione del capoluogo di regione Domenico e Francesco Campana i beni alimentari raccolti nella prima parte del mese di marzo. Un’iniziativa lodevole da parte dell’ente di viale Manzoni che ha da sempre, nel corso degli anni, dimostrato particolare attenzione non solo a chi ama fare sport ma di avere un occhio di riguardo verso chi ha particolarmente bisogno di aiuto e sostegno. Importante è stata la risposta da parte di tesserati e sportivi che non si sono tirati indietro dimostrando di avere un cuore grande. Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale del Cus, Aurelio Caprara. “E’ stato un momento importante – dice – da sempre siamo attenti non solo allo sport ma anche al sociale e questa donazione lo conferma. Un grazie va a chi ha reso possibile tutto questo e al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta che distribuirà i beni alimentari”. Sulla stessa lunghezza d’onda Domenico Campana. “Il nostro corpo è da sempre vicino alle persone bisognose – argomenta – siamo contenti del connubio con il Cus che ringraziamo e ci auguriamo che possa essere solo il primo passo verso una collaborazione duratura nel tempo”.