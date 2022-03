Il cuore grande dei molisani batte per la popolazione ucraina (foto)

Giunti a destinazione i beni di prima necessità raccolti grazie al contributo della Croce Azzurra Molisana a Campobasso

Sono arrivati a destinazione i beni di prima necessità che i volontari della Croce Azzurra Molisana hanno raccolto nei giorni scorsi nel punto di convergenza della sede dell’associazione di Campobasso. Farmaci, alimenti non deperibili, abbigliamento e presidi per i bambini che ancora si trovano al centro del conflitto. E non finisce qui perché dalla Croce Azzurra Molisana di Campobasso si stanno già adoperando per allestire un nuovo carico da destinare a questa terra martoriata dalla guerra. I beni sono stati consegnati agli addetti del punto di raccolta di Chernivtsi in Ucraina al confine con la Romania.