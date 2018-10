Il cuore di Termoli nel degrado: quando la ‘passeggiata dei trabucchi’ diventa oscena

REDAZIONE TERMOLI

E’ forse il luogo più suggestivo di Termoli, quello che dovrebbe essere fiore all’occhiello per la città adriatica. Il degrado, invece, regna sovrano. Stiamo parlando della passeggiata ribattezzata ‘dei Trabucchi’, quella che sorge sotto le mura del Borgo Antico.

L’incuria si scorge in ogni dove. Fari rotti, erba lasciata incolta e sporcizia, rifiuti di ogni genere. Una colpa da dividere tra cittadini che non hanno senso civico e amministrazione comunale che non riesce a garantire servizi fondamentali in un luogo centrale. Spesso e volentieri, infatti, sono gli stessi proprietari di attività che sorgono nelle immediate vicinanze della passeggiata a dover ripulire dalle erbacce la zona.