Il culto della Vergine delle Grazie a Macchia Valfortore

GIUSEPPE CAROZZA

Macchia Valfortore. La memoria liturgica riferita a Maria Santissima delle Grazie presso la comunità cristiana di Macchia Valfortore ha origini molto antiche a livello sia liturgico sia storico. Tutta la valle del Fortore, d’altra parte, è disseminata di edicole votive, di cappelle o di semplici tabernacoli che ricordano alla memoria dei viandanti la dolce presenza di Maria nello scandire del tempo degli abitanti della zona, abituati a convivere con la dura fatica del lavoro agricolo ma anche, nel corso dell’anno, con alcuni appuntamenti che, nel nome appunto della Madre di Dio, fanno sì che l’animo si rallegri e gli occhi guardino in alto.

Tra i tempi privilegiati per la devozione mariana non c’è dubbio che il periodo da sempre più amato dagli abitanti del piccolo centro fortorino è il mese di luglio. Questo periodo dell’anno, chiaro e caloroso dal punto di vista atmosferico, è da sempre, per i cosiddetti “macchiaroli”, il mese consacrato alla Madonna delle Grazie, la cui memoria per antica consuetudine viene fatta coincidere con il giorno due. In realtà la cronologia di questa ricorrenza, nel corso dei decenni, ha oscillato fra il due e l’undici del mese. Ancora oggi rimane viva la data del due, in concomitanza della quale c’è il ricordo religioso della festa, a prescindere dallo svolgimento o meno di manifestazioni ludiche collaterali, che spesso vengono trasferite, magari per esigenze organizzative di natura civile, in altre date dello stesso mese. L’undici luglio invece non viene ormai da tempo più collegato al culto mariano in questione, tanto più che, da dopo la Riforma liturgica post-conciliare, il medesimo giorno 11 del mese si ricorda la figura di san Benedetto abate, patrono d’Europa.

In ogni caso, la singolare devozione verso la Beata Vergine delle Grazie è un dono che la nostra terra nutre in comune con numerose altre realtà urbane: in primo luogo con la città di Benevento e con l’intero Sannio, di cui è invocata quale Patrona; ma anche con località a noi limitrofe, come ad esempio Gildone (dove la memoria religiosa è fissata al 5 di agosto), Cercemaggiore (qui invece la festività prende la denominazione di “Madonna della Libera”), Serracapriola e Casalvecchio di Puglia (questi ultimi due comuni in provincia di Foggia). C’è da dire, a giustificare in qualche modo siffatta varietà di comportamenti a livello locale, che la liturgia cattolica non comprende nel proprio calendario una memoria o solennità specifiche per la Vergine da venerare con questo singolare titolo, il quale risulta, pertanto, associato a diverse festività mariane legate più che altro a consuetudini territoriali. Così, molti centri collegano questo titolo al ricordo della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, di cui il calendario liturgico fa menzione il 31 maggio; altrove la memoria è propria, oltre che del 2 luglio, anche del 26 agosto quando non addirittura della terza domenica dopo Pentecoste.

Ragionare sul perché di questo titolo tanto affettuoso dato a Maria ci porterebbe, evidentemente, a disquisizioni dottrinali e teologiche di lunga portata per la finalità del presente contributo, che intende avere un carattere essenzialmente divulgativo. Qui è sufficiente rilevare come l’aspetto che ha fatto breccia nella devozione popolare è senza dubbio il vedere Maria come una madre amorosa che, mediante la sua potente intercessione, è in grado più di tutti di ottenere ciò di cui i suoi figli necessitano, sul piano umano e spirituale. A questo proposito è interessante evidenziare come, lungo i secoli, molti mistici e poeti si siano rivolti fiduciosi verso la Madre del Salvatore (la Theothòkos, in greco), confidando appunto sulla sua sicura ed amorevole forza propiziatrice circa le necessità umane. Basti pensare a san Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), che nella celebre sua invocazione Memorare (<< Ricordati, o piissima Vergine Maria … >>), Le si rivolge con la seguente aggiunta: << non si è mai udito che alcuno sia ricorso a te e sia stato abbandonato >>. Finanche il sommo poeta Dante Alighieri nel canto XXXIII del Paradiso, dunque a conclusione del suo poema sacro, mette sulle labbra di questo stesso santo una delle più toccanti invocazioni alla Vergine che, in qualche maniera, riprende il contenuto dei precedenti versi:

<< Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non ricorre, / sua disianza

vuol volar sanz’ali. / La tua benignità non pur soccorre / a chi domanda, ma molte fiate /

liberamente al dimandar precorre >> (vv. 13-18).

Tale indiscutibile fiducia in Maria e nella sua preghiera mediatrice ha spinto ad offrire a lei, da parte dei devoti di Macchia, una quantità sempre più considerevole di doni: intesi sia come oggetti preziosi a mo’ di ex voto (a questo proposito è davvero emozionante osservare la sacra effigie di Maria ricoperta quasi da un “manto” dorato, costituito da monili, anelli, orecchini …) sia in termini di primizie naturali e raccolti provenienti per lo più dal duro lavoro dei contadini. Rimane ancora scolpito nella memoria dei più longevi del paese l’immagine dei covoni di grano che, trainati da cavalli sontuosamente bardati e lustrati, davano alla processione mariana un non so che di toccante agli occhi ed al cuore degli astanti. D’altra parte, anche per l’allestimento esteriore di tale ricorrenza si poteva contare, in particolare a partire dalla fine degli anni Quaranta del secolo scorso, su di un “gruppo di lavoro” consolidato ed appassionato, che aveva in Leonardo (1929-1990) ed Antonio Giglio (1921-2005) i principali animatori; per questi ultimi sarebbe stato impensabile acclamare la Madonna delle Grazie, oltre che con le preghiere e le devozioni consolidate dalla tradizione, anche con il ricorso alle note festose di un fragoroso concerto bandistico – preferibilmente pugliese – con l’assordante rimbombo dei mortaretti dell’immancabile fuoco di artificio.

Il momento comunque intimamente più atteso ed intenso dal punto di vista emotivo dell’intera festività, al di là della processione lungo le vie spesso scomode e polverose del paese in quanto lastricate di ciotoli e pietrisco, era senz’altro quello della funzione liturgica vespertina in una chiesa madre affollata all’inverosimile, mentre l’immagine settecentesca lignea di Maria, opera di una ben nota scuola di scultori in legno di Atessa in Abruzzo, veniva ricondotta solennemente nella sua nitida e splendente cappella. Qui era dismessa dalla pedana, anch’essa artisticamente lavorata e, finalmente, riposizionata nella nicchia dove si trova tuttora mentre l’organista, da dietro l’altare maggiore, unitamente al popolo intonava le note dell’inno mariano forse più familiare ai devoti il quale, riprendendo i versi e la musica del sacerdote e musicista Lorenzo Perosi (1872-1956), inizia con questi versi: << Mille volte benedetta, / o dolcissima Maria, / benedetto il nome sia / di tuo figlio Salvator >>. Si tratta di una delle più lunghe e, per certi aspetti, struggenti invocazioni in musica recitate a Macchia in onore della Madre di Dio: ben undici strofe che, a detta di numerosi testimoni, oltre a riempire il cuore di sentimenti religiosi per gli abitanti del paese, avevano costituito un antidoto di straordinaria efficacia contro gli orrori della seconda guerra mondiale appena conclusa ma, ancora di più, servivano ai tanti emigrati in Europa ed oltre gli oceani a sentirsi uniti alla loro terra natìa attraverso l’intercessione della Vergine.

È fin troppo evidente – il lettore attento se ne sarà reso conto anche solo da queste brevi note – come per gli abitanti di Macchia il culto verso Maria ed in particolare quello verso la “Madonna” detta delle grazie sia parte integrante della propria storia civile e religiosa. Si tratta di una memoria nata, conservata e tramandata lungo il fluire lento ed inesorabile del tempo non tanto con lo scopo di mantenere in vita una semplice tradizione, ma al fine di rendere concreta la propria adesione ad una fede e ad una memoria che, lungi dal costituire un semplice tratto di storia locale capace magari, perché no, di suscitare talora anche qualche lacrima di emozione, possa soprattutto rendere la nostra comunità degna di porsi quale degna testimone del grande dono ricevuto in eredità dai padri: quello della fede e della fedeltà alla Verità rivelata.