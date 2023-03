Il ct dell’Italvolley De Giorgi a Campobasso

Il 4 aprile il tecnico incontrerà gli studenti dell’Unimol nell’aula magna di Ateneo

Noi, Italia. Il motto lanciato con forza dal CT dell’Italvolley Ferdinando (per tutti nell’ambiente sotto rete Fefè) De Giorgi e che ha accompagnato le ultime due estati vincenti degli azzurri – l’Europeo prima nel 2021 ed il Mondiale del 2022 – è pronto a risuonare con forza, nell’anno degli Europei in Italia e delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 in Brasile, anche in Molise.

A Campobasso– nell’aula magna dell’Unimol – alle 11 di martedì 4 aprile il tecnico (ed ex palleggiatore della ‘Generazione dei Fenomeni’) incontrerà gli studenti dell’Ateneo presso l’aula magna alla presenza del numero uno federale Giuseppe Manfredi, del rettore dell’Unimol Luca Brunese, del governatore Donato Toma e del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, fratello del centrale, compagno di tante esperienze in azzurro dello stesso De Giorgi. A moderare il confronto sarà il delegato allo sport dell’Ateneo Germano Guerra.

Nel corso dell’appuntamento i ragazzi potranno porre al cittì, cui la propria città – Squinzano nel Salento – ha anche intitolato già un Palasport, domande a tutto tondo sulla sua carriera (in campo ed in panchina) ed anche sul suo modo di vivere lo sport in generale (ed il volley più in particolare).

A supportare l’evento, oltre alla federazione nazionale ed al comitato della Fipav Molise con in testa il presidente regionale Gennaro Niro, lo stesso Ateneo, che, nel 2022, ha celebrato i suoi 40 anni ed UniSport, l’ufficio specifico di settore dell’università molisana.

La presenza di De Giorgi, tra l’altro, rappresenterà anche un primo momento di lancio in vista dell’evento di punta della stagione per il comitato molisano della Federvolley: l’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2023 che vedrà il meglio del movimento giovanile maschile e femminile riversarsi a Campobasso tra il 26 giugno ed il primo luglio.