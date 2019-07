Il “cronista con la Pentax” incontra il ministro Danilo Toninelli

Il ministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Danilo Toninelli, è stato sorpreso dal cronista del Secolo XIX, oggi in pensione, Franco Carozza, molisano doc di Macchia Valfortore, mentre sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza al Lido di Lerici (SP) con la famiglia.

Carozza, curioso e rompiscatole, non si è fatto sfuggire l’occasione e lo ha “abbordato” in mare mentre il ministro giocava con i due figli. Dopo uno scambio di saluti e spiegazioni, sotto gli occhi vigili dei suoi angeli custodi, Carozza gli ha parlato del suo passato da cronista e paparazzo e gli ha fatto dono del suo libro “Cronista con la Pentax”. Toninelli ha mostrato interesse sui tanti fatti di cronaca del passato e ha accettato di fare un selfie con lui. Durante la conversazione Carozza, da buon molisano, ha affrontato col ministro i problemi più urgenti e atavici di Campobasso e della regione: le strade dissestate dalle frane, le scuole non in regola con le prescrizioni antisismiche e non ultimo, anche se riguarda un altro dicastero, la sanità pubblica con le gravi carenze di personale medico.

Il ministro ha ascoltato con interesse pur essendo in vacanza e ha ribadito che per il dissesto idrogeologico del Molise sono stati stanziati circa 4 milioni e mezzo di euro, non sufficienti a sanare tutte le esigenze della regione. Basta ricordare le difficoltà e il caos automobilistico sull’unica arteria che collega Campobasso al mare.