Il Covid uccide un uomo di 44 anni, città sotto choc

Covid, è di Isernia la vittima più giovane delle ultime 24 ore. Nel bollettino solo l’età, 44 anni, di Isernia, ma in città tutti lo conoscevano, non stava bene da tempo e il contagio da Covid è probabilmente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il capoluogo pentro è sotto choc, si tratta della vittima più giovane per Isernia. Malato da tempo, era stato ricoverato al Cardarelli perché positivo al Covid e già grave per altri malanni, nell’ospedale di Campobasso ha trovato la morte. Molto conosciuto in città, aveva alle spalle una vita non certo felice, segnata da tanti disagi e patologie diverse. Per Isernia una brutta notizia: è isernina la vittima più giovane contagiata dal maledetto Covid 19.