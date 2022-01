Il Covid torna al Cardarelli: una decina i sanitari positivi. Disposti turni di 12 ore

Contagiati 6 operatori del Pronto Soccorso, due dottori di Medicina e un ginecologo

Il Covid torna prepotentemente negli ospedali molisani e la situazione si fa pian piano più complicata, sia per la gestione dei pazienti, sia per la carenza di personale. Al momento sono meno di una decina i sanitari, tra medici e infermieri, positivi al Covid presso il Cardarelli di Campobasso. Si tratta di due dottori di Chirurgia, cinque sanitari del Pronto Soccorso, un medico e quattro infermieri, e un medico di Ginecologia. Ci sono anche due infermiere di Medicina ma che non hanno avuto alcun contatto con il reparto. Pertanto l’Unità di Medicina, al momento, è Covid free.

Vista la situazione d’emergenza e per cercare di arginare il contagio, sono stato disposti nuovamente turni di 12 ore.

Situazione complicata anche al Veneziale di Isernia dove al momento è stato riscontrato un solo positivo, un infermiere di Cardiologia.