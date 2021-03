Il Covid si prende anche Peppino Barone, storico vigile urbano di Campobasso

“Ciao Peppino, amico di vecchia pezza. Anche tu sei finito a 71 anni nel tritacarne del Covid. Riposa in pace”.

Così scrive il prof Gennaro Ventresca sul suo profilo facebook nel ricordare Giuseppe Barone, storico vigile urbano di Campobasso venuto a mancare oggi 16 marzo. Molto noto a Campobasso, Peppino, così come tutti gli amici lo chiamavano, si è arreso al virus. Da tre anni era in congedo, persona perbene e vigile urbano intransigente, in tanti a Campobasso lo ricorderanno quando c’era la processione del Venerdi Santo si posizionava sempre davanti il carcere per chiudere la strada.