Il Covid si porta via un altro pezzo di Campobasso, addio allo storico ambulante Raffaele Abate

Il Covid si è portato via un altro pezzo di storia campobassana. Questa notte ha perso la sua battaglia contro il virus Raffaele Abate, storico ambulante del capoluogo, ma conosciuto in tutta la regione. Tanto che in Molise era stato ribattezzato “chiattone”. E’ deceduto la scorsa notte presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso all’età di 90 anni. Era nato nel 1930 ad Arzano, ma si era trasferito successivamente in Molise dove aveva iniziato la sua professione da ambulante. I funerali si svolgeranno domani, domenica 28 marzo, alle 15.30, presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano.