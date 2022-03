Il Covid sempre più tra i banchi

di Sergio Genovese

Nella mia esperienza lavorativa sono stato sempre attento a comprendere pregi e difetti delle Scuole dove operavo. L’attenzione prestata mi è servita per prevenire le problematiche e gestirle senza l’affanno dell’emergenza. Come me tanti altri operatori che per la verità solo a bassa voce qualche mese fa avevano avanzato molte perplessità sulle misure anti covid adottate nelle aule decise dal governo. Conoscendo il contesto e le dinamiche diuturne non era difficile prevedere un tonfo rispetto alla tutela della salute dei ragazzi. Il lettore ci avrà fatto caso : negli ultimi mesi né il Ministro né i suoi sottoposti sono tornati sull’argomento. Un silenzio di comodo che accentua il tentativo di sfuggire dalle responsabilità di decisioni pasticciate che hanno riempito le scuole di contagi e di dad che doveva essere scongiurata ma che è tornata nel protagonismo di una didattica mista presente in tantissime aule. Intanto diciamo che non è la diminutio che azzera la rabbia il fatto che il virus non ha fatto molti danni poiché uno Stato giusto e civile deve impegnarsi comunque per evitare che un ragazzo si ammali. In mezzo ai tanti contagiati purtroppo alcuni si portano dietro fastidiosi e preoccupanti strascichi dunque sarebbe stato meglio non fargli subire il contagio. La verità è che nel Molise oggi il tasso di positività è al 30 per cento e ci sono molti bambini che si sono ammalati addirittura due volte mentre le classi senza essere coinvolte dal Covid, si contano sulle dita di una sola mano. Un quadro certamente non primaverile ma pieno di nubi che però, stranamente e sorprendentemente, incontra il silenzio anche di chi le Scuole le fa vivere. Nel privato tutti si lamentano di una situazione quasi insostenibile ma mai si registra una presa di posizione ufficiale almeno per denunciare il disagio. Intanto i nostri ragazzi continuano a contagiarsi i numeri crescono ma la preoccupazione dell’opinione pubblica sembra essere scemata al motto del “tutti liberi”. Chi doveva decidere ha deciso sul versante della spinta emotiva di piazza mettendo al primo posto la tenuta della circolazione del danaro ritenendo la circolazione del virus secondaria. Era il tempo giusto per tagliare i lacci delle mascherine. Se da un certo punto di vista si poteva comprendere non è tollerabile incontrare oggi il silenzio di chi dovrebbe ammettere di aver fatto scelte sbagliate sulla pelle dei nostri ragazzi e di tutto il personale della Scuola.