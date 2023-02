Il Covid sembra ‘spegnersi’ in Molise, 6 contagi e Cardarelli svuotato

Per mesi, per quasi tre anni, per lungo tempo la cronaca del bollettino Covid, da inizio pandemia, ha dato notizie quotidianamente di contagi e ricoveri.

Questo è un fatto. Oggi, dal bollettino Asrem, apprendiamo che nell’ospedale Cardarelli di Campobasso non ci sono pazienti ricoverati nei due reparti (Malattie Infettive e Terapia Intensiva) che trattano patologie legate al Covid.

E’ una buonissima notizia, ma un po’ di cautela ancora non guasta.



Sono 6 i nuovi contagiati in Molise, zero nuovi ricoveri, zero ricoverati. I tamponi totali refertati nelle 24 ore sono stati 169.

I nuovi casi: