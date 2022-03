Il Covid sconfitto più dal pensiero che dal vaccino

di Sergio Genovese

Per fortuna la stragrande maggioranza degli italiani e dei molisani è stata pro vax, siamo pronti a seguire tutto quello che ci sarà consigliato dagli esperti, tuttavia si respira un’aria di ottimismo che deriva da una energia tendenzialmente psicologica piuttosto che scientifica. Seppur con numeri indeboliti la pandemia è ancora in mezzo a noi, purtroppo ogni giorno ci lascia qualcuno, tra i ricoverati in ospedale la maggior parte ha fatto tre dosi di vaccino, i numeri ufficiali sono parziali perché molti contagiati risultano non tracciati visto che in tanti ricorrono al tampone fai da te ma poi gestiscono da soli la eventuale positività. Le scuole, le benedette scuole, tanto a cuore del Ministro Bianchi e della sua pletora di sottintendenti, sono ancora bersaglio della pandemia anche se misteriosamente è come se una cappa di cortina fumogena fosse stata spalmata per evitare che il racconto della realtà deprimesse l’avventurosa decisione di allentare la presa. Ci sono classi con diversi contagiati, la dad tanto vituperata è tornata a dominare la didattica anche se alcuni dirigenti la usano pure per consentire agli studenti di andare a fare una commissione con la mamma mentre la regola ferrea è che andrebbe utilizzata solo ed unicamente per motivi riconducibili al covid 19. Dunque un bel fritto misto gestito negli ultimi tempi con la voglia di dire che siamo fuori anche se non è vero. Stadi pieni, mascherine all’aperto cestinate, luoghi commerciali disinibiti delle accortezze minime mentre ogni giorno quaranta mila italiani si contagiano e 150 muoiono che significa a fine settimana contare comunque 280 mila ammalati e 1050 che ci lasciano per sempre. Se è comprensibile il desiderio di metterci alle spalle paure ed ansie non è giustificabile, se fosse vero, che la voglia di forzare la prudenza sia nata da calcoli elettorali per tacitare categorie di lavoratori indubbiamente danneggiati dalla problematica planetaria. Non sono pochi gli esperti che anche in questo contesto di elevato ottimismo ci sussurrano di ricorrere alla prudenza personale lasciando alla collettività festante l’effetto placebo di un qualcosa che ancora non si riesce ad afferrare pur svolazzando a due passi dal palmo delle nostre mani. Dunque la chiosa che si può intercettare per sintesi è che andrebbero percorsi itinerari meno eccentrici e più concentrici. Siamo sulla buona strada ma ancora sulle tangenziali, per superare la barriera dell’autostrada mancano ancora altri chilometri. Il 7 marzo cioè solo qualche giorno fa il tasso di positività nel Molise era al 25 per cento. Il preludio alla liberazione è più nelle teste che nell’aria.