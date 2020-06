Oggi, 21 giugno, comincia ufficialmente l’estate. È il giorno più lungo dell’anno. A vedere le macchine parcheggiate lungo via del Mare sembrerebbe una domenica come le altre in piena estate anche se nel cielo qualche nuvola si scorge all’orizzonte. La spiaggia del lungomare nord presa letteralmente d’assalto, tutti sulla battigia e caccia al posto auto per una domenica di divertimento e relax.