Il Covid non ferma la festa di Sant’Anna: la statua sfila tra le strade di Jelsi

Nessuna sfilata delle traglie e dei carri allegorici a causa dell’emergenza Covid-19, ma una manifestazione che si è svolta ugualmente con la sola processione religiosa che ha accompagnato la statua di Sant’Anna a Jelsi in occasione della Festa del Grano. In segno di lutto e in ricordo delle vittime del Covid-19 quest’anno è stato anche deciso di non adornare la statua della Santa dell’oro donato dai fedeli.

Video tratti dalla pagina Facebook Festa del Grano di Jelsi in onore di Sant’Anna