Il Covid non ferma il ricordo, una targa alla famiglia Norante per omaggiare Gigio

Ha fermato la festa per come è stata svolta fino allo scorso anno ma non ha fermato il ricordo. Anche quest’anno, con tutte le precauzioni dovute all’emergenza Covid, è stata svolta a Campomarino la manifestazione in ricordo di Gigio Norante, scomparso nel 2014 a seguito di un tragico incidente. Tutti gli anni gli amici organizzavano un memorial in suo onore con squadre di adulti e di ragazzi e la sera un concerto. Quest’anno a causa del Covid non è stato possibile organizzare torneo e serata conviviale, gli amici però hanno voluto donare una targa alla famiglia Norante per non dimenticare il caro amico scomparso con l’auspicio che l’anno prossimo si potrà organizzare di nuovo il memorial.

