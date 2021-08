Il Covid non ferma il ricordo: tutti insieme per il memorial “Gigio Norante”

Ricordare e mantenere la memoria di chi non c’è più. E’ andato in scena anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, il memorial “Gigio Norante” organizzato per il sesto anno consecutivo dagli amici del giovane scomparso a Campomarino sette anni fa. “Abbiamo voluto ricordare il nostro amico perché la memoria non può scomparire – hanno affermato gli organizzatori – abbiamo voluto ricordare tutti gli anni vissuti insieme e anche tutte le persone che quest’anno abbiamo perso a Campomarino a causa del Covid”. Ed è stata proprio l’emergenza sanitaria a spingere gli organizzatori ad una manifestazione più ristretta “per evitare la diffusione del virus. Abbiamo voluto ricordare anche Nadia Lombardi che ci ha lasciati a 40 anni per un aneurisma celebrale ma che ci ha sempre sostenuto nell’organizzazione di questa manifestazione. L’auspicio di tutti è che l’emergenza Covid possa rientrare in maniera da poter organizzare un nuovo memorial l’anno prossimo più allargato”.

