Il Covid non ferma i malviventi, la banda della Bmw prova a svaligiare una casa (LE FOTO)

Neanche il Coronavirus ferma i malviventi. Le foto sono state pubblicate anche su Facebook oltre che fornite e acquisite alle forze dell’ordine e raccontano di un tentativo di furto che, fortunatamente, non si è consumato. I malviventi, stando a quanto documentato dalle telecamere, sarebbero entrati in azione a bordo di una BMW Sw 530 sport. In quattro, poco prima delle due della notte scorsa, si sono avvicinati all’abitazione di un rivenditore di auto in via Germania a Termoli forse con l’obiettivo di rubare le chiavi del salone. È stato un residente della zona che affacciandosi alla finestra li ha visti e di fatto li ha costretti a scappare. Indagano le forze dell’ordine

