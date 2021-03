Il Covid miete un’altra vittima. Si spegne il comandante dei carabinieri D’Amico

Non ce l’ha fatta il comandante dei carabinieri di Campomarino, Arturo D’Amico. D’Amico è stato per anni comandante dei carabinieri di Campomarino molto integrato e amato dalla comunitá. Una notizia “raggelante” come la commentano in paese. D’Amico aveva contratto il virus qualche settimana fa ed era stato trasferito a Roma. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma il Covid è stato più forte di lui. Una persona pacifica e benvoluta. Una vittima che fa male alla comunità e che si aggiunge alle altre che si stanno susseguendo in paese e in tutto il Molise.

Il comandante D’Amico ha operato per oltre 10 anni a Campobasso nel Ros, ed era conosciuto e stimato anche nel capoluogo di regione. Originario della provincia di Lecce, per anni ha viaggiato tra Campobasso e Termoli fino ad assumere, circa 15 anni fa, il comando della stazione di Campomarino.