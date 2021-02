Il Covid miete un’altra vittima: non ce l’ha fatta Carmine D’Angelo

E’ morto nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso Carmine D’Angelo imprenditore di Petacciato e volto noto del panorama calcistico del basso Molise. D’Angelo aveva contratto il Covid qualche giorno fa, una lotta estrema la sua per cercare di avere ragione della malattia che, purtroppo, gli ha spento il sorriso che era conosciuto da tutti. Molto amato in paese, la battuta sempre pronta, la sua morte lascia un vuoto sia a Petacciato che a Termoli. D’Angelo è stato uno dei volti noti del panorama calcistico bassomolisano. Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Petacciato Calcio che è riuscito ad approdare in serie D e per anni ha avuto parte in vari progetti calcistici in Eccellenza legati al Termoli calcio oltre che al Real Liscione, squadra di Guardialfiera. Una persona positiva, l’amico di tutti. Una morte che spezza il cuore del basso Molise che anche oggi, giovedì 18 febbraio, piange le lacrime dei suoi concittadini che non ci sono più. “Insieme a te – si legge in uno dei ricordi che sono stati postati su Facebook – se ne va una parte importante di Termoli!! Un uomo solare, semplice, genuino. Una parola sempre per tutti tra la tua bontà e la tua ironia. L’impegno per lo sport e per i giovani! Insieme a te se ne va una parte del mio cuore e del cuore di tanti… non ti dirò addio ma arrivederci”.