Il Covid miete un’altra vittima, muore la 36enne di Guglionesi

Non ce l’ha fatta la 36enne di Guglionesi che fa giorni era ricoverata in Terapia Intensiva al Cardarelli di Campobasso dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate nelle ultime ore e questa mattina, 26 agosto, il suo cuore ha smesso di battere. Dolore a Guglionesi dove la 36enne, madre di tre figli, era molto conosciuta. “È una notizia che ci distrugge e rattrista”, ha affermato il sindaco Bellotti. La 36enne, asmatica, non era vaccinata contro il Covid e dopo aver contratto la malattia le sue condizioni si erano subito aggravate.