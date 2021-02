Il Covid miete ancora due vittime in basso Molise. Muoiono una 33enne e una 93enne

Ancora due lutti in basso Molise e ancora comunità sconvolte. Il Covid continua a mietere vittime in quella che è l’ondata più pesante che il Molise abbia conosciuto finora. Sconvolta la comunità di San Martino per la scomparsa di una ragazza di 33 anni che si trovava ricoverata presso l’ospedale San Timoteo di Termoli e di una 93enne di Campomarino nella propria abitazione. Si prega invece per la 20enne di Termoli che ieri è stata ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi. I medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.