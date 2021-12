Il Covid mette in ginocchio il Capodanno tra eventi annullati e perdite economiche

Da Campobasso a Termoli passando per Isernia cancellate le serate ‘danzanti’. Sopravvivono solo i cenoni nei ristoranti. E c’è chi invita i clienti a presentare oltre al Super Green Pass anche il tampone negativo

Boom di contagi e di paura, in Molise a ‘saltare in aria’ sono le manifestazioni e gli eventi organizzati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Da Campobasso a Termoli passando per Isernia diverse le amministrazioni e i locali privati che stanno annullando gli eventi. A dare una ‘mazzata’ agli organizzatori ci ha pensato anche il Decreto varato pochi giorni prima di Natale dal Governo Draghi che ha vietato le manifestazioni di piazza che potevano creare assembramento, le discoteche e le serate danzanti, costringendo a una virata dell’ultimo momento.

Stop ai veglioni in piazza e in discoteca

A saltare per primi sono stati i Capodanni in piazza, per esempio quello di Termoli. Il decreto parla chiaro: tutte le manifestazioni all’aperto che creano assembramento sono vietate. La preoccupazione è che possano favorire una escalation di casi di contagio da Covid-19 in un momento in cui la variante Omicron sta mettendo a dura prova tutta l’Italia.

Stop anche alle feste in discoteca: dai veglioni delle scuole al Capodanno danzante tutto è stato bloccato. Con la conseguenza di dover ‘rimettere mano’ all’organizzazione di serate senza la musica ed esclusivamente da seduti.

Gli eventi annullati

E così, alla luce delle disposizioni e della paura che sta serpeggiano tra i cittadini, c’è chi ha preferito annullare tutto in attesa di tempi migliori.

E’ il caso del Blue Note, il locale più in voga di Campobasso, che ha deciso di cancellare il suo Capodanno. “Siamo chiusi a causa del decreto che chiude le discoteche e tutto quello che riguarda l’intrattenimento danzante in tutta Italia – afferma il proprietario Michele Stella – abbiamo deciso di annullare anche il solo cenone che sarebbe stato consentito per un senso di responsabilità e per evitare ulteriori contagi”.

Annullati anche i compleanni che prevedevano la presenza di musica da ballare e i veglioni. “E’ una perdita economica enorme – ha proseguito Stella – come Blue Note avevamo veglioni, cenoni, feste di Natale.

Abbiamo dovuto annullare tutto. Il rammarico è che sia stato deciso e comunicato il 23 dicembre quando avevamo già acquistato i prodotti e la merce che adesso andrà tutta buttata. Oltre al mancato incasso c’è anche una ulteriore perdita economica”.

Rammarico che aumenta se si pensa che la campagna vaccinale sta andando avanti e che, forse, si potevano trovare delle altre forme per limitare il contagio.

“Sia io che tutto il mio personale siamo vaccinati con terza dose – ha affermato Stella – abbiamo rispettato le regole, non abbiamo mai fatto entrare nessuno senza il Green Pass.

C’è amarezza perché si pensava che saremmo usciti da questa situazione invece sembra di essere ripiombati nel baratro”.

Il Blue Note non è il solo locale ad avere annullato il proprio Capodanno. Stessa sorte anche per il Mama’s di Campobasso.

“Siamo spiacenti di comunicare – si legge in un post su Facebook – che visto il peggiorare dei contagi causati dal Covid, in via preventiva abbiamo deciso di annullare il cenone previsto per venerdì 31.

Lo facciamo a malincuore ma consapevoli che sia la scelta giusta per tutelare i nostri clienti e il nostro staff”.

Anche Isernia segue la linea della prudenza

Gran Galà di Capodanno annullato anche ad Isernia. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla direzione artistica dell’evento “Premio talenti musicali della nostra terra”.

“A seguito della recrudescenza della pandemia da Covid-19 – si legge in una nota stampa – e delle relative restrizioni prescritte dal Governo nazionale, al fine di consentire alla cittadinanza e agli utenti della musica e della danza di poter usufruire di un evento artisticamente importante per la città di Isernia nella migliore situazione possibile, si è deciso di rinviare il Gran Galà di Capodanno agli inizi di aprile 2022”.

A Termoli confermati i veglioni con sola cena. E c’è chi invita i clienti a fare anche il tampone

Anche Termoli va sulla linea della prudenza. L’amministrazione comunale aveva deciso già nella giornata di ieri, 27 dicembre, di annullare il Capodanno in piazza.

Allo stesso modo sono stati annullati tutti i veglioni che prevedevano serate in discoteca. ‘Sopravvivono’ solo quelli senza serata danzante.

“Già dall’inizio avevamo previsto il cenone con sola musica da ascolto – ha affermato Fabrizio Vincitorio di Cala Sveva – c’è il divieto assoluto di ballare e il dj metterà esclusivamente musica da intrattenimento.

L’ingresso sarà esclusivamente al tavolo prenotato per la cena e non alla discoteca. Come direzione abbiamo anche consigliato ai nostri ospiti di effettuare un tampone prima di recarsi al locale che, ovviamente, va ad aggiungersi al Super Green Pass che resta obbligatorio.

Abbiamo potuto solo consigliarlo perché non possiamo imporlo come obbligo”.

E’ stata, invece, annullata la serata al Salsedine, mentre resta confermata quella di Svevia “che è un ristorante e quindi si tratta solo di una cena.

In ogni caso per noi si tratta di una perdita”, ha proseguito Vincitorio. Anche in questo caso il rammarico è per i tempi stretti di comunicazione da parte del Governo.

“Il decreto è stato pubblicato il 25 dicembre quando questi sono eventi che si programmano almeno con un mese di anticipo. Avevamo già organizzato tutto, abbiamo comprato gli alimenti è una perdita economica importante”.

Quasi il 40% delle cancellazioni di prenotazioni

Oltre al danno anche la beffa per i proprietari dei locali viene dalle disdette da parte di chi si era già prenotato. “Al momento abbiamo un 40% di cancellazione delle prenotazioni – continua Vincitorio – da parte sia di persone che, sfortunatamente, si sono positivizzate al Covid sia di chi ha paura e non vuole rischiare”. (Mic. Bev.)