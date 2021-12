Il Covid ‘invisibile’: povertà e famiglie senza lavoro, aumentano le richieste di aiuto

L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola: “Ci stiamo muovendo a 360 gradi per dare sostegno a tutti, anche psicologico”

Povertà in aumento e nuclei familiari dove entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro. E’ il ritratto di una società messa in ginocchio dal Covid quello che viene tracciato dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola.

Sotto la lente gli aiuti alle famiglie che diventano sempre più urgenti con il Comune che cerca di fare tutto il possibile in collaborazione con l’Ambito Sociale.

Perché tra i problemi che il Covid ha lasciato non c’è solo quello economico ma c’è anche quello psicologico. Privati dalla libertà e della possibilità di incontrare gli altri, infatti, i cittadini si sono sentiti più soli, indifesi e spaventati.

Di qui un aumento nella richiesta di interventi di sostegno psicologico alle famiglie e ai singoli cittadini.

Gli aiuti a sostegno delle famiglie

“Il Comune si sta muovendo dando aiuti a 360 gradi – ha affermato l’assessore Ciciola – siamo stati i primi a dare i buoni spesa di cui le persone hanno ancora bisogno per fare un Natale diverso e dignitoso.

Abbiamo messo a disposizione delle famiglie di Termoli un budget di 96mila euro per aiutare anche nel pagamento delle utenze e a breve ci sarà anche l’avviso per il pagamento della Tari.

Abbiamo altri fondi a disposizione per le famiglie, gli anziani e i bambini da ripartire in progetti per ognuna delle fasce d’età”.

La riapertura dei centri per anziani

Sotto la lente dell’assessore Ciciola anche la possibilità di far ripartire una vita sociale normale. Ecco perché “stiamo pensando e ci stiamo adoperando per riaprire i centri per anziani affinché anche loro, che hanno subito l’isolamento del Covid, possano riprendere in mano la loro vita.

Si tratta di persone che sono desiderose di rivedersi in presenza. Stiamo già contattando i presidenti dei centri per poterli riaprire”.

Famiglie in difficoltà

Tra le problematiche maggiori quelle relative alle famiglie in difficoltà. “Non ci siamo mai fermati con gli aiuti alle famiglie: i pacchi alimentari vengono distribuiti quotidianamente e dobbiamo organizzare dei progetti con circa 200mila euro di fondi a disposizione.

La povertà è aumentata – ha affermato la Ciciola – e non riusciamo ad essere presenti per tutti come vorremmo perché i budget sono quelli e le esigenze aumentano sempre di più.

Stiamo aiutando le famiglie anche sotto il profilo psicologico in collaborazione con l’Ambito Sociale perché i problemi sono aumentati con il Covid: le persone si vedono isolate in casa, senza la possibilità di contatti quotidiani di qui la realizzazione di consulenze psicologiche nei confronti di chi ne ha fatto richiesta”.

“I termolesi hanno bisogno di lavoro”

Non solo aiuti economici, psicologici e di carità “la richiesta dei termolesi, quello di cui hanno bisogno, è il lavoro che non c’è. Ci sono famiglie dove il padre e la madre sono disoccupate e con un reddito di cittadinanza che, per fortuna che c’è, ma non garantisce ed esaurisce tutte le esigenze della famiglia.

Ogni bambino va a scuola, ha bisogno del pagamento della mensa, dei vestiti e di tutte le altre necessità. Come Comune ci siamo anche fatti carico dei problemi relativi alle mensa per le famiglie particolarmente in difficoltà.

Abbiamo sempre garantito il pasto a tutti però le famiglie hanno bisogno di lavoro. Solo con questo si risolvono tutte le situazioni”. (Mic. Bev.)