Il Covid incombe. Il Comune corre ai ripari e aiuta le famiglie

Uno dei comuni molisani più sensibili all’emergenza Covid è certamente quello di Pietracatella. lo testimonia l’ultima comunicazione del sindaco e dell’amministrazione comunale che recita testualmente:

“I nuclei familiari colpiti dalla situazione di crisi economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, possono presentare richiesta, fino alle ore 13,15 del giorno 05 MARZO 2021, per beneficiare di contributi economici per il sostegno al pagamento dei consumi energetici (gas, luce), telefonici, internet e delle utenze comunali e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura emanata dalla Regione Molise, limitatamente a bollettini scaduti e/o in scadenza relativi al periodo ottobre 2020 – gennaio 2021 e/o per canoni di locazione relativi al periodo ottobre 2020 – gennaio 2021.

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Pietracatella e può essere inoltrata una sola richiesta per nucleo familiare.

Il contributo può essere richiesto per il pagamento delle utenze e/o per il pagamento dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza.

I requisiti di accesso sono esplicitati nel bando.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello e dovrà pervenire all’Ente, secondo una delle seguenti modalità:

1) a mezzo e-mail al seguente indirizzo pec: comune.pietracatella@pec.it;

2) consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata, previo appuntamento telefonico con l’Ufficio protocollo del Comune di Pietracatella (tel. 0874817131)”.