Il Covid ha mandato in rosso i conti sanitari di 5 regioni, Molise compreso

La pandemia non ha fatto bene ai conti delle sanità regionali.

I governatori infatti a più riprese hanno lamentato come i rimborsi dello Stato per far fronte all’emergenza Covid siano stati del tutto insufficienti.

Un problema molto forte che probabilmente impatterà ancora di più sui bilanci del 2021 e del 2022 ma che già rispetto al 2020, anno dello scoppio dell’emergenza, ha mandato in rosso 5 regioni, evidenzia QuotidianoSanità.

A pubblicare i dati è l’Agenas che ha riportato i dati dei Conti economici delle Regioni per l’anno 2020. E a leggere i risultati per Toscana, Puglia, Molise, Calabria e Abruzzo i conti (ante coperture aggiuntive) è negativo.

La Toscana, che già da qualche anno vive una situazione economicamente complicata fa segnare un rosso da ben 91 milioni di euro nel 2020. A seguire troviamo la Puglia con -24 mln, il Molise con – 23 mln, la Calabria (-20 mln) e l’Abruzzo con -15 mln.

Il report di Agenas

Bisogna però evidenziare come la Calabria nel 2019 presentasse un rosso da ben 121 mln e lo stesso vale per il Molise che nello stesso anno registrava una perdita di 117 mln. Anche la Puglia nel 2019 aveva un rosso superiore (-38 mln).