Il Covid ha inasprito la situazione di povertà: nasce il Fondo San Martino

Quest’anno sembra aver aperto ancor più le porte della Caritas diocesana Termoli-Larino a quella che viene definita a tutti gli effetti povertà relativa. E’ questo l’elemento che viene fuori con prepotenza dal rapporto Caritas 2020. A presentarlo sono stati Suor Lidia Gatti, direttrice Caritas, Gianni Pinto, operatore Caritas, don Marcello Paradiso, vicario generale diocesi ed il vescovo Gianfranco De Luca. A questa non rosea situazione di partenza, l’emergenza Covid – 19 ha purtroppo contribuito a inasprire certe situazioni di povertà.

“L’età media dei nostri utenti, soprattutto quelli italiani è aumentata e vi è stato un preoccupante incremento di richieste da parte di persone con più di 65 anni. Nonostante questo circa un terzo dei nostri nuovi utenti ha figli minori.

Crescono le crisi familiari, il 26% dei nostri utenti italiani dichiara di essere separato o divorziato. L’universo femminile sembra vivere un inasprimento delle condizioni di disagio. Il 14% delle persone che si sono rivolte tra Gennaio e Ottobre ai nostri sportelli, hanno dichiarato di averlo fatto a causa o in conseguenza del covid- 19. Questa percentuale sale al 22% se si analizzano solo i cittadini italiani. Un terzo di queste persone hanno figli minori e per oltre i due terzi dei casi dichiarano di essere sposati e di vivere nel proprio nucleo familiare. In questo contesto assume ancora più significato la proposta del Fondo San Martino, attraverso cui raccogliere donazioni. “L’iniziativa concreta che la Diocesi di Termoli-Larino propone a tutte le persone di buona volontà che abitano il nostro territorio basso-molisano è una raccolta libera di contributi che confluiranno nel FONDO SAN MARTINO, da poco costituito e già attivo all’interno del Presbiterio della nostra Diocesi. Quanti condividono l’iniziativa e desiderano partecipare concretamente possono versare il loro contributo su un conto intestato alla Diocesi di Termoli-Larino (IBAN: IT28L0306909606100000062321 – causale Fondo San Martino)

Periodicamente sarà resa pubblica la somma dei contributi che confluiscono nel Fondo e anche gli eventuali interventi che saranno attivati per venire incontro alle necessità e urgenze che saranno individuate, a favore dei più bisognosi.

Ognuno potrà decidere la modalità del gesto di generosità, anche tramite periodici versamenti, corrispondenti per esempio ad un’ora o una giornata di lavoro, o alla privazione di qualche bene non indispensabile; la fantasia di ciascuno saprà trovare la formula migliore, secondo le proprie concrete possibilità. La Curia Diocesana monitorerà i flussi e delibererà gli interventi.

Ci si augura un’ampia partecipazione e una sollecita sensibilizzazione nei confronti di quanti, tra noi, sono entrati in un cono d’ombra, a causa della perdita o della mancanza di lavoro”.