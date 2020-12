Il Covid ha fatto saltare a Venafro l’annuale omaggio floreale all’Immacolata sul campanile della Basilica

Causa covid annullato alla Basilica di San Nicandro a Venafro l’annuale omaggio floreale all’Immacolata, la cui Statua è posta in cima al campanile e dove appunto coi mezzi del loro Corpo salivano sino allo scorso anno i Vigili del Fuoco per cingere con una corona di fiori l’immagine della Vergine. L’evento, istituito decenni orsono dalla famiglia monacale locale, non si è tenuto per il 2020 stante le restrizioni imposte dal covid e per evitare assembramenti e pericoli di contagi. Nel passato erano a decine i venafrani e i fedeli di passaggio o dei centri limitrofi che si raccoglievano a metà mattinata dell’8 dicembre, subito dopo la celebrazione della Santa Messa, sul piazzale antistante il luogo di culto per assistere all’omaggio floreale all’Immacolata salutando le operazioni con scrosciante applauso finale. Questa volta invece il covid e i pericoli che comporta hanno indotto ad annullare ogni cosa. Soddisfazione comunque nei fedeli che frequentano la Basilica venafrana per il suggestivo Presepe allestito da appassionato sul piano antistante la Cripta che custodisce i resti mortali del Patrono San Nicandro. La composizione, oltre che riferimenti storici presepiali alla Natività, presenta anche ambienti e simboli del sito religioso francescano il che arricchisce di attrattiva e suggestione l’intero lavoro.

Tonino Atella