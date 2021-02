Il Covid fra altre 3 vittime, 83 i nuovi positivi. Preoccupa la pressione ricoveri

Il bollettino Covid diramato questa sera dalla Asrem contribuisce ancora una volta a disegnare un quadro alquanto preoccupante sul fronte dei contagi da Covid in Molise.

Oggi, domenica 21 febbraio, su 678 tamponi processati ci sono 83 nuovi positivi (12,2% positivi su tampone) al virus su un totale di 1714 attualmente positivi in regione. Purtroppo si allunga anche la lista dei decessi che oggi sono stati 3: una 65enne di Toro; una 53enne di Casacalenda e un 69 di Colle d’Anchise (il totale delle persone decedute da inizio pandemia è di 336). Preoccupa anche la pressione dei ricoveri che solo oggi sono stato 10: 5 a Malattie Infettive al Cardarelli e 5 nell’area grigia del S. Timoteo di Termoli. Superata la soglia in Terapia Intensiva dove sono attualmente ricoverate 13 persone su una disponibilità di posti che è di 12 unità. In totale in Molise sono ricoverate 110 persone: 96 al Cardarelli, 8 a Termoli e 6 al Gemelli.

I NUOVI POSITIVI:

AGNONE 3

BOJANO 2

BUSSO 4

CAMPOBASSO 13

CAMPODIPIETRA 2

CAMPOMARINO 3

CASTELLINO 1

COLLETORTO 1

FORNELLI 1

FROSOLONE 1

GUGLIONESI 1

ISERNIA 3

JELSI 5

MONTENERO DI B. 2

MONTORIO NEI F. 2

PETACCIATO 2

PETRELLA TIFERNINA 1

PORTOCANNONE 2

RIONERO S. 1

ROTELLO 5

S. FELICE DEL M. 1

S. GIULIANO DEL S. 2

S. MARTINO IN P. 2

S. CROCE DI M. 4

TERMOLI 14

TRIVENTO 1

TUFARA 1

VENAFRO 3

NAPOLI 1