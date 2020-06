Il Covid ferma l’Aqualand, la direzione: «Stagione rinviata al futuro»

L’Aqualand del Vasto non aprirà i battenti per l’estate 2020. La brutta notizia nei giorni scorsi quando la direzione del parco acquatico che si trova a pochi chilometri dal confine con il Molise ha comunicato la decisione di non riaprire. Una decisione che è stata la diretta conseguenza dell’emergenza Covid-19. «Dopo attente e scrupolose valutazioni – ha reso noto la direzione del parco acquatico – nell’attuazione dei protocolli mirati al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Aqualand del Vasto non avrebbe potuto, per quest’anno, garantire gli stessi servizi con la stessa qualità, così come dimostrato negli anni. Con rammarico, quindi, ma anche con grande senso di responsabilità, l’appuntamento con i giochi d’acqua, gli spettacoli, le musiche e i colori del parco viene rinviato ad un futuro quanto mai prossimo». L’Aqualand del Vasto è una meta gettonata anche per i molisani per trascorrere qualche giornata all’aperto e divertirsi. Tutto rimandato all’anno prossimo.