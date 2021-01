Il Covid ferma la Carrese di Portocannone, la delibera di Giunta

Dopo San Martino il Covid ferma anche la Carrese di Portocannone. La comunicazione è arrivata a seguito della delibera di Giunta comunale. “La Giunta Comunale, con Deliberazione n.3 del 18.1.2020, ha stabilito l’annullamento dell’edizione 2021 della Corsa dei Carri in calendario il prossimo 24 maggio, a causa del perdurare della crisi pandemica in atto e delle relative incertezze sull’organizzazione delle manifestazioni pubbliche. Nella stessa delibera si è disposto un contributo economico di 6.000 euro complessive (2.000 per ciascun carro) a sollievo delle spese sostenute per il mantenimento degli animali; il contributo verrà erogato immediatamente dopo l’approvazione del redigendo bilancio di previsione. Parte integrante della delibera, è la lettera a firma del Sindaco indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, per mezzo della quale si è formalmente richiesto un intervento finanziario della Regione Molise a sostegno delle Associazioni Carristiche, al fine di preservare la Tradizione attraverso un supporto ai “CARRI” che ne sono i principali attori”.