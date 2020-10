Il Covid ferma il ricordo degli Angeli di San Giuliano: rivisto il programma

Niente fiaccolata per le vie del paese e un ricordo che sarà decisamente più sobrio. Sarà un 2020 da ricordare anche a San Giuliano di Puglia dove quest’anno non potranno esserci le tradizionali manifestazioni di commemorazione dei 27 angeli e della maestra che hanno perso la vita a causa del crollo della scuola Jovine a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002. Le manifestazioni che rientravano nella “Giornata della Memoria” istituita con legge regionale del 2003 sono state sospese a causa dell’emergenza Covid-19. Il sindaco Giuseppe Ferrante ha deciso che la cerimonia si svolgerà senza i cortei del mattino al cimitero e al Parco della Memoria e della sera dalla scuola fino al cimitero. La manifestazione, quindi, si svolgerà in forma statica per rispettare la normativa anti Covid. Il 31 ottobre, giorno del terremoto, alle 11 è previsto un momento di raccoglimento e preghiera scandito dai rintocchi della campana degli Angeli all’ingresso del cimitero. Alle 12 la deposizione delle corone di fiori al Parco della Memoria, alle 17.30 la messa all’interno della chiesa madre, alle 20.30 l’accensione delle fiaccole a cura del Comitato Vittime della scuola. Il 1 novembre, invece, prevista una messa solenne.