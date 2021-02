Il Covid fa una vittima a Civitacampomarano, il messaggio del sindaco

Nel paese dei murales conosciuti ormai in tutto il mondo, è un altro giorno di lutto. A Civitacampomarano, così come scrive nel suo profilo facebook il sindaco Paolo Manuele: «Purtroppo oggi (2 febbraio ndr.) registriamo il secondo decesso di una nostra concittadina, non ricoverata ma che si trovava nell’abitazione di famiglia. L’Amministrazione Comunale e l’intera Comunità porgono sentite condoglianze alla famiglia».

Lo scrive il primo cittadino facendo chiaro riferimento all’Emergenza SARS-CoV2. Però l’anima di questo paese non si spegne e reagisce alle numerose difficoltà che vive ormai da più di un decennio: dallo spopolamento al dissesto idrogeologico, passando per i più grandi street artist che a Civita sono arrivati per dare colore e animazione ad un paese bellissimo che non può morire.