Il Covid derubricato

di Sergio Genovese

Tasso di positività al 45 per cento, una notizia del genere, un anno fa ci avrebbe impietriti, oggi è come fare il conteggio per distinguere i sedentari dai praticanti lo sport. Certo che la psiche umana è strana: a volte si riempie di preoccupazioni e a volte si svuota. Per il Covid siamo in quest’ultima fase:”Non ci fa più paura!” Eppure le Scuole, dopo le scellerate scelte attuate sono smembrate, le nostre famiglie contano di continuo i contagi, i sintomi più per convenzione che per reale consistenza sono sopportabili. Insomma il virus non dà segni di resa mentre noi, da tempo, suoniamo inaspettatamente le campane della festa. In questi giorni abbiamo visto assembramenti incredibili in sale di convegno stracolme, pur difronte a norme più aperte, non si nota quella prudenza che gli esperti, con una certa ipocrisia, raccomandano dopo aver essi stessi premuto per riaprire tutto.

Nelle serate della movida tanto esistenziale per i nostri ragazzi e probabilmente anche per i loro genitori, di mascherine non se ne vedono, anzi bottiglie e bicchieri passano di bocca in bocca in una pratica che covid o non covid, dovrebbe essere debellata per tanti altri motivi. C’è in giro un ardimentoso convincimento che abbiamo tutto alle spalle mentre abbiamo ancora tutto al nostro fianco. La contraddizione più evidente si è fatta vivere nelle Scuole dove scelte di regole inconcepibili hanno alimentato decisamente il contagio così che tanti ragazzi hanno potuto conoscere la perdita dell’olfatto e tutte le conseguenze che la malattia si porta dietro. Con il tasso di positività al 45 per cento ci saremmo aspettati che le autorità sanitarie della Regione avessero fatto un appello contro la imprudenza ma evidentemente anche esse non sfuggono alla condizione di pensare che è tutto in discesa e che è il tempo di suonare le campane. Ma i silenzi più “rumorosi” sono quelli che provengono dal Ministero della Pubblica Istruzione. Tutto era stato concepito per estromettere dalle aule il contagio. Solo chi non aveva sopportato il gracchiare del gesso sulle lavagne di ardesia, poteva immaginare che quelle regole fossero state consistenti per allontanare il rischio. La realtà è davanti agli occhi di tutti, il fallimento dello Stato per garantire il diritto alla salute è stato palese. Ci voleva una bella conferenza stampa per chiedere scusa. Velleità teoriche in un mondo dove a sbagliare sono sempre gli altri, meglio consegnarsi al silenzio tanto il tempo farà dimenticare tutto. Chissà se riusciranno a dimenticare anche quei ragazzi che stanno sopportando gli strascichi preoccupanti della malattia.