Il Covid compromette ma non ferma l’Estate Termolese. Ecco gli appuntamenti

Il Covid ha compromesso ma non ha fermato del tutto il calendario dell’Estate Termolese che questa mattina, 30 luglio, è stato presentato dall’assessore al Turismo, Michele Barile. Un calendario rivisitato a causa delle stringenti leggi anti contagio a causa del Coronavirus. Non ci saranno le manifestazioni di piazza, sia quelle enogastronomiche che musicali. Non ci saranno i fuochi di artificio per San Basso e Ferragosto per evitare gli assembramenti di persone. Ci saranno, però, una serie di manifestazioni organizzate all’interno del Teatro Verde di Termoli. «Anche in questo caso rispettando la normativa sul Covid», ha affermato Giandomenico Sale, direttore artistico di Frentania Teatri, l’associazione che ha in gestione il Teatro Verde e che si sta occupando della programmazione che vedrà accanto agli spettacoli più propriamente teatrali, anche lo spazio alle altre associazioni che stanno cercando di mettere in piedi un calendario sia per i residenti che per i turisti che stanno scegliendo il Molise per le loro vacanze. «Il Covid ha compromesso la stagione estiva – ha affermato Michele Barile – è stato fatto tutto in fretta e furia tra mille difficoltà ma siamo riusciti a portare a casa il risultato». Dieci gli spettacoli che attualmente sono all’interno del cartellone «ma speriamo di riuscire ad organizzarne altri in corso d’opera», ha proseguito Sale. Solo 500 le persone che potranno accedere all’interno del Teatro Verde, la cui capacità solitamente di 1500 posti a sedere è stata più che dimezzata. «E’ sicuramente una stagione di coordinamento assieme alle altre associazioni». Dalla poesia in vernacolo al cabaret, dal teatro ai concerti di musica l’attenzione è stata data un po’ a tutte le tipologie di arte e di spettacolo per cercare di “accontentare tutti”. Anche il budget è stato rivisto in “ottica Covid”. «Come Comune abbiamo dato il patrocinio per permettere alle associazioni la fruizione del teatro senza oneri», ha specificato Barile. Mentre il budget dell’associazione Frentania Teatri sarà a percentuale rispetto ai biglietti che si venderanno prima degli spettacoli «quindi accorrete numerosi», l’appello di Sale.

Per i più piccoli la novità che le giostre troveranno posto per una decina di giorni circa a cavallo di San Basso nella zona di Piazza del Papa, successivamente saranno “sostituite” dal Drive In che per la prima volta farà tappa in città per gli ultimi due fine settimana di agosto e i primi due di settembre.

L’estate 2020, però, ha portato anche una novità in termini di pubblicità e di visibilità degli spettacoli del cartellone: l’amministrazione comunale, tramite il suo collaboratore di staff Daniele Bucci, ha ideato una web app consultabile all’indirizzo www.estatetermolese.com: attraverso un QR Code chiunque potrà accedere al calendario aggiornato degli eventi e visualizzarne le specifiche caratteristiche. «In un’epoca nella quale si fa attenzione al plastic free e all’utilizzo parsimonioso della carta abbiamo voluto essere al passo realizzando questa web app. Il QR code – ha affermato Bucci – sarà stampato e sarà rilasciato nei lidi, nei bar e in tutti i punti della città e le persone potranno consultarlo senza problemi. In più l’economicità sta nel fatto che sarà sempre lo stesso di anno in anno e quindi non si dovranno spendere sempre soldi per farlo stampare».