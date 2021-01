Il Covid blocca di nuovo la Carrese. Per il secondo anno non si correrà coi buoi

La Carrese di San Martino in Pensilis non si terrà. E’ questo la decisione, sicuramente annunciata e attesa, da parte dell’amministrazione comunale che si è vista costretta ad annullare la ultracentenaria manifestazione a causa dell’emergenza Covid-19. Al pari di quello che era avvenuto lo scorso anno, quindi, anche per il 2021 la manifestazione non sarà disputata. Si tratta di una perdita importante per il paese bassomolisano per una manifestazione che affonda le sue radici nella tradizione che unisce il sacro con il profano, la devozione per San Leo alla cultura del territorio. La speranza dei sammartinesi è quella che la manifestazione possa essere disputata nel 2022 nella speranza che la pandemia da Covid sia finita.