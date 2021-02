Il Covid assedia il Molise, tasso di positività al 18%. Altri 10 ricoveri, in terapia intensiva 19 pazienti

Il Covid non dà tregua al Molise. Continuano a crescere in maniera esponenziale contagi e ricoveri. E oggi la percentuale di positivi su tamponi processati segna un nuovo record: 18,3%.

Nel bollettino odierno dell’Asrem, domenica 28 febbraio, si registra un solo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 71 anni di Santa Croce di Magliano che era ricoverato in malattie infettive.

Tre pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Reparto oltre il limite al Cardarelli con 14 pazienti, mentre altri 5 sono ricoverati al Neuromed: in totale in Rianimazione in Molise si trovano 19 pazienti.

Sempre alto il numero di ricoveri giornalieri: altri 10 pazienti in 24 ore hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, mentre non si registrano dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 116, di cui 78 al Cardarelli (64 in malattie infettive e 14 in terapia intensiva), 18 presso l’area grigia del San Timoteo di Termoli, 10 al Gemelli Molise e 10 al Neuromed (5 in sub intensiva e 5 in terapia intensiva).

I nuovi positivi sono 41 su 224 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi pari al 18,3%. Ancora Termoli il centro più colpito con 14 contagi in un giorno.

I nuovi positivi (41) sono:

1 Agnone

1 Baranello

6 Campobasso

1 Campomarino

1 Colletorto

1 Guglionesi

1 Montemitro

1 Ripalimosani

2 San Giacomo degli Schiavoni

3 San Martino in Pensilis

8 Santa Croce di Magliano

1 Sant’Angelo Limosano

14 Termoli

I guariti di giornata sono 80, pertanto gli attualmente positivi sono 1768, mentre i totali da inizio emergenza sono 10738.

I guariti totali sono 8618, i decessi 352.

In isolamento si trovano 2612 cittadini.