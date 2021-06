Il Covid arretra, tasso di positività allo 0,4%. Un dimesso dal Cardarelli e 4 guariti

Decisa discesa della curva, ma soprattutto del tasso di positività che torna ai livelli di due settimane fa, prima che scoppiassero i “cluster da ricevimento”.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 22 giugno, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 491.

Non ci sono stati trasferimenti e nemmeno nuovi ricoveri, oggi però si registra un dimesso: un paziente di Campobasso ha sconfitto il virus ed ha lasciato il Cardarelli. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani scende a 6, tutti al Cardarelli e tutti in malattie infettive visto che la terapia intensiva da tempo è vuota.

I nuovi positivi sono 2 (di Civitanova del Sannio e Isernia) a fronte di 497 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende allo 0,4%.

I guariti di giornata sono 4 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 84, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.699.

I guariti totali sono 13.110, i decessi 491.

In isolamento si trovano 2.505 cittadini.