Il Covid arretra in Molise: nelle ultime due settimane dimezzati casi, ricoveri e decessi

Così come nel resto d’Italia, anche in Molise la pandemia sembra arretrare in modo evidente. E questo è evidente dai dati: nelle ultime due settimane si sono dimezzati i positivi, i pazienti ricoverati, e le vittime.

Gli attualmente positivi 15 giorni fa nella nostra regione erano 8700, oggi sono 4mila. E il dato dei nuovi casi va ad incidere di conseguenza su ricoveri e decessi. Dimezzati anche gli ospedalizzati che sono passati dai 29 di due settimane fa ai 15 di oggi.

Calo evidente anche nei decessi che sono stati 5, mentre nelle due settimane precedenti erano stati 9. Un trend che va consolidato ma appare evidente come il Covid stia arretrando così come era nelle previsioni.