Il Covid annulla la “Su e Giù”, Gravina: “C’è anche quando non si può correre”

Ha voluto dedicare un pensiero alla “Su e Giù”, una delle manifestazioni più sentite di Campobasso che si sarebbe dovuta svolgere oggi ma che è stata annullata per le disposizioni relative all’emergenza Covid-19, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“La Su e Giù per Campobasso e per i campobassani c’è anche quando, come quest’anno, non la si può correre e lo hanno giustamente sottolineato gli organizzatori del Gruppo Sportivo Virtus.

Nello sport le sfide sono la spinta necessaria per lavorare con l’obiettivo di migliorarsi, pensando più che alle vittorie e ai record, alla crescita e alla realizzazione di un proprio sogno.

La Su e Giù, da quando venne ideata, quasi mezzo secolo fa, di sfide ne ha messe in cantiere tante e le ha tutte affrontate con il piglio dell’atleta vero e con il cuore, che non conosce età, dell’appassionato.

Per questa manifestazione che ha saputo intrecciare lo sport con la tradizione divenendo un simbolo della nostra realtà cittadina, la sfida di quest’anno rappresentava ancora di più la sfida di un’intera comunità, la sfida di tutti noi che nonostante le difficoltà contingenti, portate nel nostro vivere e nelle nostre abitudini quotidiane dalla pandemia, non vogliamo che le cose belle a cui teniamo e che ci vedono protagonisti, passino senza lasciare traccia.

L’attività della nostra mente e quella del nostro animo sono quanto gli ideatori della Su e Giù ci richiedono, quest’anno più che mai, di rendere come qualcosa di aperto e condivisibile, lasciando che la proiezione di un prossimo futuro diventi già nel presente forza, energia e speranza.

Tutte doti che ci servono come comunità non solo per portare a termine una gara o per uscire a testa alta da una sfida, ma per riposizionare la partenza e l’arrivo di questa gara senza scappare dal presente, affrontandolo, invece, insieme, come insieme, sin dall’inizio e per 47 edizioni (inclusa questa) ci ha insegnato a correre la Su e Giù”.