Il Covid allenta la morsa e l’Asrem riduce le postazioni Usca

L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha rimodulato, in via temporanea, le postazioni delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per i presidi interni dei Distretti di Campobasso, Isernia e Termoli (Campobasso). In ciascuno è prevista una sola postazione.

Si apprende da una delibera a firma del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano. Il provvedimento – riporta l’Ansa Molise – è stato adottato in quanto “la Regione Molise, essendo zona bianca con una classificazione di rischio molto bassa” e “grazie alle misure adottate sia a livello nazionale che a livello regionale, la minaccia sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 si è notevolmente ridotta in quanto il rischio contagio è divenuto moderato e quindi molto più gestibile rispetto all’anno scorso ed anche ai mesi scorsi”.