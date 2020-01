Il corpo di San Timoteo in viaggio per Roma, «Evento straordinario»

REDAZIONE TERMOLI

San Timoteo è partito alla volta di Roma. Questa mattina, venerdì 17 gennaio, le reliquie del discepolo e “figlio prediletto” dell’apostolo Paolo hanno lasciato Termoli per arrivare dal Papa al Vaticano dove resteranno fino al 26 gennaio, giornata in cui si celebra la Domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco con il motu proprio “Aperiut Illis”.

Si tratta di un evento storico straordinario per la Diocesi di Termoli-Larino e per tutta la Chiesa accolto/voluto dal Santo Padre in questa domenica speciale e nell’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani in un contesto significativo di valenza ecumenica.

L’urna contenente il Corpo di San Timoteo è attesa a Roma intorno alle ore 15.30 nella Basilica di San Paolo fuori le Mura e verrà accolte dalla Comunità monastica. Un evento di grande portata salutato con fede questa mattina dai fedeli in Cattedrale.

Non è però passata inosservata la totale assenza da parte dei rappresentanti istituzionali del comune di Termoli che hanno completamente disertato l’evento.