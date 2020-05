«Il Coronavirus non ferma gli incivili», immondizia e cibo buttato all’aperto

Una discarica a cielo aperto nell’area Pip di San Giuliano di Puglia, lungo la provinciale tra San Giuliano di Puglia e Colletorto. «Purtroppo gli incivili non li ferma nemmeno il Coronavirus», ha denunciato il primo cittadino di San Giuliano di Puglia, Peppe Ferrante. «Da notare gli aiuti UE non consumati buttati a terra. Un insulto alla beneficenza e alla povertà». L’area è ora stata bonificata e il sindaco ha tenuto a precisare che verranno installate delle fototrappole in vari punti del territorio comunale.

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti