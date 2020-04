Il Coronavirus fa un’altra vittima: aveva 60 anni

Era ricoverato in terapia intensiva da diverse settimane e nonostante l’impegno dei medici non ce l’ha fatta. È la vittima numero 18 dall’inizio dell’emergenza Covid in Molise. Sì tratta di un 60enne di Campomarino. L’uomo era il paziente 1 del centro bassomolisano e da settimane era ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Nel pomeriggio di oggi, 19 aprile, la brutta notizia che ha scioccato tutto il paese bassomolisano dove l’uomo era molto conosciuto.